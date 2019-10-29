تعليق جديد من سعد الحريري عقب تقديم استقالته

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري عن ارتياحه الكامل لما قدمه إلى لبنان وشعبه، وذلك عقب تقديمه استقالته.



وقال الحريري من بيت الوسط، محل إقامته، عقب تقديم استقالته: " إن شاء الله نخرج من هذا المأزق ومرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني".



وكان الحريري أعلن عن تقديم استقالته إلى الرئيس اللبناني من أجل تهدئة الشارع اللبناني المشتعل منذ فترة.



وصرح الحريري إن الاستقالة جاءت لتلبية مطالب الشعب اللبناني.



وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن على تويتر إن "استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت".