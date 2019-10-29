Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الغرف التجارية تشارك بالمؤتمر الأول لتحديات صناعة الأدوية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:59 م
صناعة الأدوية
صناعة الأدوية
Advertisements
قسم الأقتصاد
تشارك الشعبة العامة للأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة الدكتور على عوف في إعداد وتنظيم المؤتمر الأول لتحديات صناعة الأدوية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء خلال يومى 16 و17 نوفمبر 2019 المقبل.

وأكد "عوف" في تصريحات صحفية، أنه يتم حاليا إعداد أجندة الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر بهدف استعراض كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة الدواء من تسجيل وتسعير وتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أنه سيتم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر لكل من وزراء الصحة والمالية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس التصديرى للدواء وممثلي التأمين الصحي وأصحاب الصيدليات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وفاة مدرس المسجد النبوي.. تعرف أبرز محطات حياته العلمية

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

شاهد.. استقبال حار من فايلر ولاعبي الأهلي لـ حماصة

بالجلد الأسود.. أحدث ظهور لكنزى عمرو دياب بصحبة أصدقائها

عروس تصدم عريسها والمعازيم بتصرف غير متوقع.. شاهد ماذا فعلت

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

مستشار أمن قومي أمريكي يعلق على قمة محمد بن سلمان ورئيس البرازيل.. تفاصيل

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا