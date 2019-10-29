الغرف التجارية تشارك بالمؤتمر الأول لتحديات صناعة الأدوية

تشارك الشعبة العامة للأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة الدكتور على عوف في إعداد وتنظيم المؤتمر الأول لتحديات صناعة الأدوية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء خلال يومى 16 و17 نوفمبر 2019 المقبل.



وأكد "عوف" في تصريحات صحفية، أنه يتم حاليا إعداد أجندة الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر بهدف استعراض كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة الدواء من تسجيل وتسعير وتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لها.



وأشار رئيس الشعبة، إلى أنه سيتم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر لكل من وزراء الصحة والمالية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس التصديرى للدواء وممثلي التأمين الصحي وأصحاب الصيدليات.