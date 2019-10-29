الأردن يستدعي سفيره في تل أبيب

أعلن الأردن استدعاء سفيره لدى تل أبيب للتشاور.



وبحسب سكاي نيوز، جاء ذلك بعد استمرار اعتقال مواطنين أردنيين من قبل السلطات الإسرائيلية.



كانت وزارة الخارجية الأردنية قد دعت اليوم الثلاثاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج عن مواطنين أردنيين اثنين معتقلين لديها منذ شهرين.



وقال المتحدث باسم الوزارة، سفيان القضاة في بيان: إن "الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبد الرحمن مرعي، وهبة اللبدي".







