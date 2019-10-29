بعد خروج قطار دون سائق.. وزير النقل يشكل لجنة لمتابعة حادث القناطر

كشف النائب محمود بدر، عضو محلس النواب، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير النقل، كامل الوزير، بعد علمه بتفاصيل حادث جديد لانطلاق قطار من محطة المرج بلا سائق، من قبل البرلماني.





وكان أعلن "بدر"، تلقيه استغاثاتٍ من مواطنين بشأن حالة من الهلع بين ركاب قطار رقم 415، الذي تحرك لدقائق دون سائق، مما أسفر عنه قفز الركاب خارجه بسرعة؛ خوفًا من أي حادث أليم يترتب على تحركه بلا سائق".





وقال "الوزير"، لـ"بدر" عبر الهاتف "احترم واقدر كل ما قمت به وهذا واجبك تجاه المواطنين وتجاه الوطن"، بحسب رواية الأخير، كما أعلن الوزير موافقته على تشكيل لجنة مشكلة على أعلى مستوى غدا لشبين القناطر للوقوف علي كل ما حدث، مؤكدا أنه "لن يتهاون مع أي مقصر وسأطلعك على نتائج التحقيقات كاملة فور الانتهاء منها".





يأتي ذلك بعد توجه محمود بدر، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لوزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، بسبب تحرك قطار في منطقة شبين القناطر دون سائق.





وقال النائب: فوجئ أهالي شبين القناطر وركاب قطار المرج، أمس الاثنين 28 أكتوبر بتحرك القطار دون سائق، وهو ما تسبب في حالة من الرعب والهلع بين المواطنين الركاب.





وأشار النائب محمود بدر، إلى أنه حدثت العديد من حالات الإغماء، موضحا أنه كان هناك قطار في الجهة المقابلة وكادت تحدث كارثة.





وقال: تواصلت مع رئيس هيئة السكة الحديد، وكان رده: "هنبقى نشوف الموضوع ده يا باشا، ولم يحرك ساكنا في اتخاذ اللازم".



