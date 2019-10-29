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أخبار العالم

بعد استدعاء سفيره من تل أبيب.. السلطات الأردنية تلقي القبض على مواطن إسرائيلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة عمون الأردنية بأن السلطات الأردنية ألقت القبض على مواطن إسرائيلي.

وقالت الوكالة إن الإسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وأعلنت الخارجية أن السلطات المعنية تتحفظ على الإسرائيلي المتسلل تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

جاء ذلك بعدما أعلن الأردن استدعاء سفيره لدى تل أبيب للتشاور بعد استمرار اعتقال مواطنين أردنيين من قبل السلطات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية دعت اليوم الثلاثاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج عن مواطنين أردنيين اثنين معتقلين لديها منذ شهرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سفيان القضاة في بيان: إن "الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبد الرحمن مرعي، وهبة اللبدي".
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