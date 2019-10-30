بسبب الساعات.. تركي آل الشيخ يوجه ضربة قوية لـ مرتضى منصور

وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صفعة قوية الي مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بشأن حديثه الدائم عن هدايا تركي آل الشيخ الي مجلس إدارة النادي الأهلي.





وقال تركي آل الشيخ في تصريحات له خلال الساعات الماضية إنه مستعد للعودة للاستثمار من جديد في النادي الأهلي وتنفيذ مشروع مدينة رياضية كاملة دون انتظار أي شيء من أي حد، وذلك لأن بابه مفتوح للنادي الذي يشجعه.





وعن واقعة الساعات التي تحدث عنها رئيس الزمالك قال تركي آل الشيخ:" الرسول قبل الهدية ، والساعات قدمتها كنوع من الهدية وليس من مقابل شيء علشان يتقال عليها رشوة ، كانت مجرد هدية ومحبة ".



