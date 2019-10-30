بومبيو: ندعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقوة تجاه تحدياتها الجديدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تدعم بقوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع مهامها.



جاء ذلك في سياق تصريح لـ مايك بومبيو لتهنئة السفير الرجنتيني رافائيل جروسي على انتخابه مديرا عاما جديدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأضاف مايك بومبيو أن واشنطن على استعداد لمساعدة السفير جروسي في ضمان استعداد الوكالة الدولية لمواجهة التحديات المتنامية في القرن الحادي والعشرين.



كما وجه الوزير الأمريكي الشكر لكورنيل فيروتا الذي كان قائما بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ وفاة المدير السابق للمنظمة الدولية يوكيا أمانو في شهر يوليو الماضي.