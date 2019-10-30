Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: ندعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقوة تجاه تحدياتها الجديدة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:58 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تدعم بقوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع مهامها.

جاء ذلك في سياق تصريح لـ مايك بومبيو لتهنئة السفير الرجنتيني رافائيل جروسي على انتخابه مديرا عاما جديدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف مايك بومبيو أن واشنطن على استعداد لمساعدة السفير جروسي في ضمان استعداد الوكالة الدولية لمواجهة التحديات المتنامية في القرن الحادي والعشرين.

كما وجه الوزير الأمريكي الشكر لكورنيل فيروتا الذي كان قائما بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ وفاة المدير السابق للمنظمة الدولية يوكيا أمانو في شهر يوليو الماضي.
Advertisements

ترشيحاتنا

اكتشف أهم أدوية علاج الصدفية

حكم الاقتراض بالربا لسداد الديون .. دار الإفتاء توضح

إسعاد يونس تحضن ضيفها على الهواء.. فيديو

أبرزها نوع من الأعشاب.. أطعمة تحارب السرطان

محمد شبانة يتعرض لوعكة صحية .. وأحمد صبري يتمنى له الشفاء العاجل

القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطلالة جريئة لـ جنا عمرو دياب تشعل إنستجرام

لوك جريء .. لـ أمينة خليل يبرز أناقتها وأنوثتها

جريئة وملفتة.. 30 صورة تكشف إطلالات ميرهان حسين في عيد ميلادها