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رياضة

الزمالك ليس متسولاً.. أول تعليق من مرتضى منصور على تصالح تركي آل الشيخ مع الخطيب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:32 ص
صدى البلد
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نور عادل
علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصالح المستشار السعودي تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وطالب مرتض منصور، عبر تصريحات تلفزيونية، عدم إقحامه في تصالح محمود الخطيب مع تركى آل الشيخ .

وقال رئيس نادي الزمالك: " وضع طبيعي أن يطمئن تركى آل الشيخ على صحة الخطيب لأنه رجل محترم ونوع من الشهامة لأنه عربي أصيل، وكان من الطبيعي أن يشكره الخطيب أيضا".

وأضاف رئيس نادي الزمالك : "ابعدوني عن علاقة محمود الخطيب وتركى آل الشيخ، الأخير لم يكن زملكاويا، ومشجعا أهلاويا اختلف مع الأهلي في وقت ما، فهذه مشكلة بينهما، ولست حزينا من تصالح الثنائي معا".

وأكمل رئيس نادي الزمالك : "لا مشكلة بيني وبين تركى آل الشيخ حتى يقصدني بتلك التدوينات التي يكتبها على فيس بوك، لم أفرض أو أطلب منه دعم الزمالك أو سعيت إلى ذلك، قام مشكورا بدعم النادي في ظل قوة علاقته مع الأهلي".

وأوضح رئيس نادي الزمالك: "الزمالك ليس شحاتاً أو متسولاً، إنه ناد محترم، وإذا لم أقدر على الدفاع عنه سأرحل".
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