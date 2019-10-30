وزير التعليم العالي يشهد احتفال جامعة النهضة بتخريج دفعة جديدة من طلابها

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل الذي أقامته جامعة النهضة مساء أمس الثلاثاء بمناسبة تخريج دفعة عام 2019 من طلاب كلياتها، وذلك بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. حسام الملاحي رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء مجلس النواب ، ورؤساء الجامعات ، والشخصيات العامة، والإعلاميين ، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وأعرب الوزير عن خالص التهنئة لأسرة جامعة النهضة، وللخريجين، موجهًا تحية شكر وتقدير لكافة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، على رعايتهم واهتمامهم الأكاديمي والاجتماعي للطلاب طوال فترة دراستهم، مشيدًا بهذا التقليد الجامعي الحميد الذي يرسخ قيم الوفاء والعرفان في الوسط الأكاديمي، كما وجه الشكر أيضًا للسادة أولياء الأمور الذين شاركوا أبنائهم سنوات الاجتهاد والكفاح.



وأكد د.عبد الغفار على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لملف التعليم والذي يعد قاطرة التنمية في البلاد وبناء للإنسان، كما أشار الوزير للدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في توفير احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية من الخريجين المؤهلين، مضيفًا بأن الخبرة العملية تمثل عنصرًا آخر يتم من خلاله صقل المواهب والقدرات وتعميق المعارف والإمكانيات.



وأوضح الوزير أن الشباب هو أمل مصر في غد مشرق، وننتظر منه الكثير لتحقيق رفعة مصر، فبلادنا وأمتنا أحوج ما تكون إلى شباب أكثر وعيًا وأوسع إدراكا وأكبر إحاطة بمختلف العلوم والمعارف، لا سيما في هذ العصر الذي تختلط فيه المفاهيم أحيانًا، وتتداخل الثقافات بشكل مربك يؤثر بالدرجة الأولى على من لا يملك هوية راسخة ولا يتسلح بمعرفة واسعة بشأن كل ما يتعامل معه حول العالم، مشيرًا إلى أن خريجي اليوم هم بمثابة دماء جديدة مؤهلة، يتم ضخها إلى سوق العمل؛ لتسهم في تنفيذ خطط التنمية في مصر .



وفي ختام كلمته حث الوزير الخريجين على ضرورة مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، وألا تنقطع صلتهم بالحقل الأكاديمي، مؤكدًا لهم أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات تخصصهم، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وأن يؤمنوا دائمًا بأن الإخلاص في العمل ثمرته النجاح الباهر، وأن عليهم مع نظرائهم من شباب مصر، دورًا شديد الأهمية في بناء حاضر ومستقبل هذ الوطن العزيز .



ومن جانبه، أكد المهندس محمد الرشيدي على الدور الذي تقوم به الجامعة في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين لسوق العمل وذلك من خلال أعمال التطوير علي مستوى المناهج وتسخير كافة الإمكانات من أجل راحة الطلاب والمضي قدمًا نحو عقد المزيد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين الجامعة والشركات والجامعات الدولية بما يعود بالنفع علي مستوى الخريجين .



وفي كلمته، أشار د. حسام الملاحي رئيس الجامعة إلى شراكة الجامعة مع جامعة فيينا الطبية، كما أكد أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر لن تتحقق إلا بسواعد أبنائها والتسلح بالعلم والمعرفة، لافتًا إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة في صعيد مصر وفتح العيادات لعلاج المواطنين وكذا أعمال التطوير بمحافظة بنى سويف، مطالبًا الخريجين بالاستمرار في تحصيل العلم والالتحاق بسوق العمل .

وفي ختام فعاليات الحفل، تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب الأوائل وسط سعادة أولياء الأمور .