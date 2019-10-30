وزير التنمية المحلية: توفير 670 ألف فرصة عمل للشباب بقروض 11 مليارا و730 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) ساهم فى توفير أكثر من 670 ألف فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ 130ألفًا و557 مشروعًا متنوعًا بقروض 11 مليارا و730 مليون جنيه بمدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية .



وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المشروعات الصغيرة هى سلاح التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وأن ( مشروعك ) يهدف الى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة ويأتى تفعيلًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5% مطالبًا الشباب بتنفيذ مشروعات تعتمد على أفكار جديدة ومبتكرة والاستفادة من القدرات الابتكارية للشباب المصرى .



وأشار اللواء شعراوى أن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية كانت أكثر المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك حيث تجاوزت المشروعات التى نفذتها محافظة المنيا 16 ألف مشروع وفرت حوالى 85 ألف فرصة عمل والبحيرة أكثر من 14 ألف مشروع وفرت أكثر من 60 ألف فرصة عمل وسوهاج 13 ألفًا و700 مشروعً والدقهلية 11 ألفًا و300 مشروع فيما تجاوزت حجم القروض المليار جنيه فى محافظات المنيا والشرقية وسوهاج .



وشدد الوزير على ضرورة قيام وحدات مشروعك فى المحافظات والتى تبلغ عددها 287 وحدة بتقديم كافة التسهيلات للشباب المتقدم للحصول على قروض لإقامة مشروع من خلال ( مشروعك ) وتوفيرتدريب فنى وإدارى للحاصلين على قروض للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استكمال استيفاء الشروط من الجهات المعنية بالمحافظات مطالبًا بتكثيف التوعية للشباب للتوسع فى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات وقال أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكبر محرك للاقتصاديات لتحقيق التنمية المستدامة .