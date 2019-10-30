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مرأة

بفيديو جديد .. راندا البحيرى تشعل الأنستجرام بـ لوك غريب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:21 م
صدى البلد
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نهى هجرس
شاركت الفنانة راندا البحيرى، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بفيديو جديد لها

وظهرت راندا البحيرى، بـ تى شيرت باللون الأسود ومطرز بنجوم باللون الفضى الذى يبرز عن رشاقتها وجمالها ويظهر أنوثتها

وأعتمدت راندا البحيرى، فى المكياج على الألوان الترابية والرموش الطويلة السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون الأورنج، وأختارت الشعر بلوك جرئ وجديد من حيث اللون والقصة فكان شعرها باللون اللبنى الفاتح، وقصير وبغرة تتناسب مع ملامح وجهها الطفولى

مصفف الشعر..abdo_hair_salon
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