بدء حملات التوعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، عن إطلاق حملة التوعية الميدانية للمنظومة بمحافظة الأقصر كإحدى محافظات المرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل, للتعريف بالمنظومة والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة, على أن تجوب هذه الحملة كل أرجاء المحافظة من أجل زيادة الوعي المجتمعي بالمنظومة الصحية الجديدة.





وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى, تم البدء في الجولات التعريفية بمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر , وذلك للتعريف بالمنظومة وكيفية الاشتراك بها وأهميتها للمواطنين.





وأكد السبكي أنه تم إطلاق سيارة التأمين الصحي الشامل لتجوب أنحاء المحافظة علي مدار أربعة أيام وتبدأ في اليوم الأول بمدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية, واليوم الثاني مركز ومدينة إسنا، واليوم الثالث مركز ومدينة أرمنت ومركز ومدينة القرنة, واليوم الرابع مركز ومدينة طود ومركز ومدينة الزينية, لتوعية المواطنين وتشجعيهم علي التسجيل بالمنظومة وفتح الملف العائلي عن طريق توزيع استمارات لفتح الملف العائلي ومساعدة المواطنين على ملئها بالشكل الصحيح.



