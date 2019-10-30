بـ إطلالة تبرز أنوثتها.. هند صبرى تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة هند صبرى، ستوري جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.





وظهرت هند صبرى فى احدث اطلالاتها، مرتدية بنطلون طويل من القماش باللون الأسود، وبلوزة باللون الأبيض الأنيق ومطعمة بالدانتيل، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود مع تسريحة شعر ذيل الحصان التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.





واعتمدت هند صبرى، فى المكياج على الألوان الترابية التى تتناسب مع لون بشرتها مع أحمر شفاة باللون الأورنج الذى يبرز جمال أنوثتها.





واختارت مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة المتكونة من قرط صغير من اللولى باللون الأبيض وانسيال رقيق لإكمال إطلالتها الساحرة.