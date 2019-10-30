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تعليم

إقبال كبير على انتخابات اتحاد الطلاب ببنات عين شمس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:23 م
إقبال كبير على إنتخابات
إقبال كبير على إنتخابات إتحاد الطلاب ببنات عين شمس
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قســم التعليم
تفقدت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس لجنة إنتخابات إتحاد الطلاب التى بدات منذ التاسعة صباحا بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

ويشرف على لجنة انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية الدكتورة هيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وعلا مصطفى مديرة رعاية الشباب.

وأشارت عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس الدكتورة رقية شلبي إلى إقبال الطالبات الكبير على سحب الاستمارات اليوم.

وأكدت عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، على نشاط الطالبات و إقبالهم المعهود على المشاركة بإتحاد الطلاب وأنشطته المختلفة، مضيفة أن العمل يسير بانتظام وسلاسة ويستمر حتى الخامسة مساء.
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