هل يجوز الوضوء دون غسل القدمين إذا تسبب الماء في ضرر؟

أجاب الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سؤال ورد إليه من إحدى مستمعات برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات "إذاعة القرآن الكريم": تقول صاحبته ( أنا مريضة بالروماتويد وأعاني من اعوجاج في الأصابع وأضطر للوضوء بدون غسل القدمين خوفا من الإصابة بالفطريات بين الأصابع.. فهل هذا جائز؟).





فأجاب عبدالرؤوف قائلاً: إن غسل القدمين هو فرض من فروض الوضوء استنادا لقوله تعالى في سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.





وتابع: أن الله تعالى رفع الحرج عن المريض فقال في سورة النور: {لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}.





وأشار الى أنه إذا كان غسل القدمين يترتب عليه ضرر فالشريعة الإسلامية تقوم على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وبالتالي فلها أن تغسل جميع الأعضاء وتترك القدمين، ولها أيضا أن تتيمم بأن تضرب ضربة للوجه وضربة للمرفقين استنادا أيضا لقوله تعالى في سورة النساء: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، وعدم وجود الماء معناه عدم وجوده حقيقة، أو حكما؛ أي يوجد لكن استخدامه يسبب الضرر.





حكم صب الماء على القدمين في الوضوء

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال لم يقدر الإنسان على غسل القدمين في الوضوء، لظروف المرض أو الشيخوخة، فيجوز له صب الماء على القدمين.





وأوضح «جمعة»، خلال برنامج «والله أعلم»، في إجابته عن سؤال: «مع تقدمي في السن، قل اتزاني كثيرًا فلم أعد أقدر في الوضوء على غسل القدمين، فهل يجوز لي صب الماء على القدمين؟»، أنه يجوز للشخص ما لم يقدر على غسل القدمين في الوضوء أن يصُب الماء عليهما، منوهًا بأن وضوءه صحيح ولا شيء فيه.





الفتوى: يجوز التيمم لكل صلاة مع وجود الماء في هذه الحالة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، منوهًا بأن أركان الوضوء خمسة لا يصح إلا بها، وهي: "النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين".





وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: "أخبرني طبيب ثقة أنه لا ينبغي لي استعمال الماء فماذا أفعل كي أصلي؟"، أنه أقر الشرع الحكيم التيمم وجعله بديلا عن الماء عند فقده وفقد القدرة عليه لمرض ونحوه.



