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رياضة

رضا عبدالعال لـ البدري: أحمد فتحي شطّب كورة والشارة من حق صلاح

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:37 م
محمد صلاح واحمد فتحى
محمد صلاح واحمد فتحى
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يسري غازي
أكد رضا عبدالعال نجم النادي الأهلى والزمالك السابق أن شارة قيادة منتخب مصر من حق محمد صلاح نجم ليفربول لافتا إلى أن أحمد فتحى لاعب الشياطين الحمر لاعب شطب كرة.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر فى إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أحمد فتحى لاعب فى نهاية مشواره الكروى وشطب كورة وتخطى عمره الـ 34 عاما ومن حق صلاح حمل الشارة منذ تسببه فى تأهل منتخب الفراعنة الكبار إلى نهائيات مونديال روسيا العام الماضى.

لفت رضا عبدالعال إلى أن نجوما لامعين أمثال ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكاكا وساديو ماني غيرهم ارتدوا شارة القيادة وفقا لمبدأ الكفاءة والنجومية وليس سيرا على نهج الأقدمية.

وطالب رضا عبدالعال اتحاد الكرة الحالي بضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة فى منح شارة الفراعنة الكبار لأى لاعب فى المستقبل والإبتعاد عما كان يحدث فى عهد المكسيكى خافيير آجيرى عبر منح أحمد المحمدى الشارة على حساب نجم عالمي بحجم محمد صلاح الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا ولقب رابع أفضل لاعب فى العالم.
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