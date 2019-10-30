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أخبار العالم

بسبب دعم الحرس الثوري وحزب الله.. السعودية تدرج شركات وبنوكاً على قوائم ممولي الإرهاب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:09 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية وشركاؤها في مركز "استهداف تمويل الإرهاب"، اليوم الأربعاء، بيانًا صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين لأنشطة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ككيانات إرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أنه ”في هذا اليوم قامت الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالتصنيف المشترك لعدد 25 اسمًا مستهدفًا لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم“.

والدول السبع هي: (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت).

 وبحسب الوكالة، فقد ”قد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي“، موضحة أن ”العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة“.

وأوضح البيان أن "ما قام به مركز استهداف تمويل الإرهاب من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، موقف موحد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطق".

وتابع: ”إن الإجراء المتخذ هذا اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي، ويعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة“.

وأضاف البيان، أن الإعلان عن هذا التصنيف من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب يعد جهدًا فعالًا لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبعة (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ويعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.
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