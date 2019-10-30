محمد رمضان يتخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة يـ كليب السلطان ..فيديو

حصدت أغنية "السلطان" للفنان محمد رمضان 5 ملايين و230 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 26 أكتوبر الجاري.



وتقول كلمات الأغنية: "العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... اصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. احلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي".



أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.