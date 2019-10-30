طالب بـ آداب حلوان يحصد المركز الأول ببطولة الكاراتيه على مستوى الجامعة

أقامت جامعة حلوان مهرجانا رياضيا، وبطولة فى رياضة "الكاراتيه الكاتا" في كلية التربية الرياضية بالهرم، تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة، واشراف ادارة رعاية شباب الجامعة .



وحصد اللاعب احمد عادل صلاح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الاداب قسم التاريخ، الميدالية الذهبية والمركز الاول على مستوى جامعة حلوان .



وأعلنت جامعة حلوان عن بطولة للياقة البدنية على مستوى الجامعة، في نوفمبر.