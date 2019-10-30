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تعليم

نور حياة.. فحص 30 ألف تلميذ وتسليم 4 آلاف نظارة في الدقهلية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:00 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن فحص 29 آلفا و586 من تلاميذ المدارس بالمحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "نور حياة".

وقال المحافظ إن المبادرة تم تنفيذها في الأول من يوليو الماضي بتسيير 10 قوافل مدة كل واحدة يومين بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة، بالإضافة إلى قافلة بمركز شباب الدراكسه بمنية النصر وتم فيها فحص 10 الاف حالة، واجراء 400 عملية، وتسليم 2000 نظارة طبية، وصرف علاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار لــ 300 .

وأضاف محافظ الدقهلية أن المحور الثاني من المبادرة بدأ في الفترة من 7 حتى 27 أكتوبر الجاري بإدارة منية النصر التعليمية، وتم فيها فحص 19 الفا و586 تلميذا وتسليم 2079 نظارة، موضحا أن الدقهلية تعد الأولى بين المحافظات المنفذة للمبادرة من حيث عدد التلاميذ الذين تم فحصهم.

من جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة إنه تم تنفيذ هذه القوافل بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر ومديريتي الصحة والتعليم.
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