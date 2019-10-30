البحوث الإسلامية: لقاء موسع يجمع بين مديري الوعظ وإدارات محافظة أسيوط

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية والتعاون المثمر مع كل مؤسسات الدولة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات.



اللقاء جمع رؤساء الإدارات المركزية بمحافظة أسيوط بمديري عموم مناطق وعظ المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد والبحر الأحمر، بحضور الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني وممثلين من جامعة الأزهر وبعض عمداء الكليات، وبيت العائلة المصرية، وذلك لبحث سبل تفعيل العمل الميداني لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن اللقاء يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور من خلال التعاون الفعال مع مختلف مؤسسات الدولة لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، ونشر التوعية الدينية والمجتمعية بين الناس، ومواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلي ومنهج علمي يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة التي تحاول جماعات العنف والإرهاب نشرها فيما بينهم.



أوضح سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني أن اللقاء بحث تفعيل التعاون المشترك من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية بمختلف الإدارات والهيئات الحكومية، وخاصة المدارس والمعاهد والكليات المختلفة، بالإضافة إلى ورش العمل والحلقات النقاشية، ونشر قيم التسامح والعفو بين الناس والقضاء على محاولات بث الفتن ونشر الشائعات فيما بينهم.