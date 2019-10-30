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أخبار العالم

الجيش اللبناني ينسحب من أمام المتظاهرين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة سكاي نيوز ان الجيش اللبناني انسحب من منطقة العبدة في عكار بعد ازدياد أعداد المتظاهرين.

وذكرت القناة أن تظاهرات حاشدة خرجت في البقاع شرقي لبنان ومجدل عنجر ومنطقة المصنع الحدودية مع سوريا.

وأضافت أن تعزيزات أمنية تواجدت على جسر الرينج في بيروت بعد قطعه من قبل محتجين.

وكان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري قد دعا أنصاره للتعاون مع الجيش والسلطات الامنية والتزام الهدوء ومنع حدوث أي انزلاق وراء الاستفزازات.

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