مصطفى الفقي: الربيع العربي أشعل الصراعات في المنطقة.. فيديو

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن أمريكا تُسلم بأن الأهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة إلى روسيا اكثر من أمريكا.



وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" هناك 3 قوى غير عربية إيران وتركيا واسرائيل وهذه الدول حققت نجاحات لم تكن تحلم بها واسرائيل بدأت مرحلة الانفتاح السياسي والإعلامي على المنطقة العربية وتمكنت إيران من تحريك حزب الله في لبنان وبعض القوى في العراق واليمن وسوريا من اجل تجعل حزام فارسي قوي يدين بالولاء إلى طهران".



وتابع مصطفى الفقي:" تركيا حققت نجاحات كثيرة اهمها محاولة اقتطاع أراض سورية واراض عراقية إن أمكن"، مضيفا:" هذه الدول غير العربية حققت نجاحات على حساب إخفاقات عربية، والربيع العربي اشعل الصراعات واستنزف الجيش السوري".

