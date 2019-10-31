أمير مرتضى: باب الزمالك مفتوح أمام كهربا

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن إمكانية عودة محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق السابق الهارب لـ أفيس البرتغالي إلى النادي.





وأكد أمير مرتضى، في تصريحات متلفزة، أن باب الزمالك مفتوح أمام كهربا في حال أراد العودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى، مشددًا على أن الفريق بحاجة إلى لاعب بإمكانيات ومهارات كهربا.





وأضاف أمير مرتضى، أن عقد كهربا مع الزمالك كان لمدة 4 مواسم ولكنه قضى موسمين ونصف إعارة في الخارج.





وتابع أن كهربا قام بالهروب من أجل تعديل عقده مع الفريق، موضحًا أنه أسلوب غير لائق في التعامل.