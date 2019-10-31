محمد الشناوي يكشف لأول مرة أسباب خماسية صن داونز في الأهلي ..فيديو

قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة سعد سمير والهدف الأول في شباك الأهلي من صن داونز هما سبب انحدار الأداء وتعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة.





تغلب صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن في مباراة العودة استطاع الأهلي أن يرد الاعتبار بالفوز بهدف نظيف.





وأضاف الشناوي، خلال تصريحاته على فضائية "أون سبورت" في برنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، حاولت أن أوفر الطاقة التي أبذلها في الصياح على المدافعين زملائي لكي أقدم كل جهدي في التصدي للكرات ولكن حالة الطقس تغلبت علينا.





وأشار الشناوي إلى أنه، لم يشعر بأي يأس بعد دخول شباكه خمسة أهداف في مباراة واحدة، ولكنه تمكن من الاستفاقة هو وزملائه في مباراة العودة وبالفعل تغلبوا على صن داونز بهدف.



