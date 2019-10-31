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رياضة

أمير مرتضى يكشف تفاصيل صفقة ضم نجم وادي دجلة للزمالك

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:39 ص
امير مرتضي
امير مرتضي
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ياسمين تيسير
كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل مفاوضات النادي لضم محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة.

وأكد أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، أن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة طلب 50 مليون جنيه للموافقة على رحيل عبد العاطي للزمالك، وأنه طلب المبلغ في رسالة "واتس اب". 

وأضاف أمير مرتضى، أن ماجد سامي قدم عرضين للاعبين في فريقه وحدد قيمة الصفقات بالاضافة لـ اللاعب ابراهيما نداي.

وتابع أمير مرتضى، أن وادي دجلة من حقه طلب هذا المبلغ لضم اللاعب ولكن قيمة الصفقة ستكون ضخمة للغاية على الكيان الابيض.
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