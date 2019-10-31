أمير مرتضى يكشف تفاصيل صفقة ضم نجم وادي دجلة للزمالك

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل مفاوضات النادي لضم محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة.





وأكد أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، أن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة طلب 50 مليون جنيه للموافقة على رحيل عبد العاطي للزمالك، وأنه طلب المبلغ في رسالة "واتس اب".





وأضاف أمير مرتضى، أن ماجد سامي قدم عرضين للاعبين في فريقه وحدد قيمة الصفقات بالاضافة لـ اللاعب ابراهيما نداي.



