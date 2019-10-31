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ثقافة

وزيرة الثقافة: اكتشاف المواهب الواعدة يرتقي بوعي بالمجتمع

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:36 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ان اكتشاف المواهب الواعدة واستثمار قدراتها الفنية يعمل على الارتقاء بوعي المجتمع ويساهم فى تشكيل وجدان الأمة باعتبار الابداع الوسيلة الأمثل لتطوير وبناء الانسان ، واضافت ان الطاقة الإيجابية التي انعكست على مسرح الشباب اثناء تخريج طلاب الدفعة الثانية من طلاب ورشة ابدأ حلمك المسرحية وتدشين تدريبات الدفعة الثالثة عبرت عن التفاؤل والإصرار على تحقيق الطموح والأمنيات ونقلها الى الواقع الفعلي.. جاء ذلك فى الاحتفالية التى أقيمت على المسرح العائم بالمنيل بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب .

من جانبه قال الفنان إسماعيل مختار إن بدء تدريبات الدفعة الثالثة يعكس ثراء الوطن بالمواهب الشابة كما يؤكد استمرارية الرسالة الهادفة الى دعم مجال الفنون المسرحية بمفردات وعناصر جديدة .

وتوجه المخرج عادل حسان بالشكر لوزير الثقافة على مساندة ورشة ابدأ حلمك منذ ميلادها باعتبارها أحد خطط الوزارة لاكتشاف وتبنى النابغين كما قدم التحية لكل من ساهم فى تأهيل شباب الدفعتين الاولى والثانية مشيرا الى الاستعانة بهم لتأدية أدوار فى العروض القادمة للفرقة ، وابدى سعادته بالتحاق العديد منهم للدراسة فى المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ، واضاف انه جارى إعداد صيغة تفاهم مع نقابة المهن التمثيلية لاعتماد الخريجين متمنيا التوفيق لطلاب الدفعة الثالثة .

وخلال الاحتفالية اهدى الخريجون وزير الثقافة ورئيس البيت الفنى للمسرح وثيقتى شكر وتقدير كما كرمت وزير الثقافة فريق العمل الذي قام بتدريبهم وهم حازم الكفراوى ، الدكتور محمد حسنى ، ميسرة صلاح الدين ، ضياء شفيق ، كمال عطية كما سلمت شهادات تميز ل ٥ من العاملين الإداريين بمسرح الشباب لتفانيهم فى العمل وهم أحمد عبد المقصود ، ربيع جابر ، امل كرم ، محمد سيد وفاطمة محمود .

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلم تسجيلى تناول مراحل تدريب شباب الدفعة الثانية كما شهدت وزير الثقافة عرض بيت الاشباح تأليف واخراج محمود جمال حدينى وبطولة خريجى الدفعة الاولى من ورشة ابدا حلمك وتدور حول أحد الشباب الذي تضطره الظروف الى الاقامة بمنزل تسكنه أشباح أصحابه السابقون ومحاولاتهم المستمرة لاثارة فزعه دفعه إلى مغادرة المكان.
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