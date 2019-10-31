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ثقافة

افتتاح بانوراما التراث بمقر الآثاريين العرب بالشيخ زايد 9 نوفمبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
إتحاد الأثريين العرب
إتحاد الأثريين العرب
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علاء المنياوي
تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للاتحاد العام للآثاريين العرب يومى 9 ، 10 نوفمبر القادم بمقر الاتحاد في مدينة الشيخ زايد.

وأكد الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام الاتحاد على دعوة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور على رضوان رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب وكل المهتمين بقضايا الآثار فى مصر والوطن العربى لحضور المؤتمر.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد بأن المؤتمر سيشهد أثناء الجلسة الافتتاحية افتتاح بانوراما التراث بقاعة الدكتور فتحى صالح بمقر الاتحاد بالشيخ زايد.

وأضاف:وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع جامعة فلورنسا بإيطاليا وتحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية ومنظمتى الإيسسكو والإلكسو
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