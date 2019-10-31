149 مليون دولار إيرادات فيلم Gemini man لـ ويل سميث

يواصل فيلم Gemini man للنجم العالمي ويل سميث حصد ملايين الدولارات حول العالم بتحقيق 149 مليون دولار أمريكي بعد طرحه في السينمات الأمريكية والعالمية.



وقال موقع Box office mojo ان الفيلم حصد 44 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة الامريكية، اما في باقي أنحاء العالم حقق 104 مليون و900 ألف دولار أمريكي.



فيلم "Gemini Man" تبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، ومع البحث يجد القاتل هنرى بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه، ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطولة العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالميين: كليف اوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون، وغيرهم.



يذكر أن سميث يعمل على فيلم جديد يُدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.