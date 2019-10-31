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فن

سعد رمضان يواصل بروفات دار الأوبرا استعدادا لمهرجان الموسيقى

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
سعد رمضان
سعد رمضان
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آيه عاطف
يواصل الفنان اللبناني سعد رمضان، إجراء البروفات مع الفرقة الموسيقية في دار الأوبرا المصرية إستعدادًا لإحيائه حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 المقرر إقامته يوم السبت المقبل على خشبة المسرح الكبير.

ومن المتوقع أن يقدم أثناء الحفل عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها :"أنتي وانا، عم نام، إنتي مشيتي وشو محسودين، بنحبك يا لبنان، معزوم، كل اتنين".

كما طرح سعد رمضان، مؤخرًا فيديو كليب أغنية "أنت وأنا" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "اليوتيوب"، وأقترب الكليب من كسر حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة.
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