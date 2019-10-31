ضربوه بجهاز الضغط.. أهالي مريض يعتدون على طبيب بمستشفى قويسنا المركزي

اعتدى عدد من المرافقين لأحد المرضى بمستشفى قويسنا المركزى بمحافظة المنوفية، على الدكتور مصطفى ربيع، نائب العظام به، وأحدثوا إصابات برأسه، وعلى عدد من الأطباء بقسم الاستقبال.



جاء ذلك بعدما أبلغهم الطبيب الدكتور مصطفى ربيع، نائب العظام بالمستشفى، بعدم وجود سرير عناية مركزة، وأنه سيتم تحويل الحالة لمستشفى آخر، فقاموا بالاعتداء عليه بجهاز الضغط، محدثين إصابات برأسه واشتباه ما بعد الارتجاج.



فيما تم استدعاء الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل المريض الى مستشفى شنتنا الحجر بعد التواصل لوجود سرير عناية مركزة.



فيما سادت حالة من الاستياء بين الأطباء، مؤكدين أن مسلسل الدماء والاعتداء على الأطباء في الاستقبال ما زال مستمرا دون وجود ما يحميهم من غضب أهالى المرضى.