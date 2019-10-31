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توك شو

أوبرا عايدة تروج للسياحة في الأقصر من جديد.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
اوبرا عايدة
اوبرا عايدة
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قسم التوك شو
قالت هند سلامة الناقدة المسرحية إن عرض أوبرا عايدة في الأقصر كان عرض جميل جدًا ويعمل على تنشيط السياحة والترويج لها وخاصة بعد التنظيمات الضخمة واستقبال السائحين بشكل مختلف عن قبل بمعبد حتشبسوت .

ونوهت هند سلامة الناقدة المسرحية فى حوارها ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc" أن عرض "أوبرا عايدة" شارك به الأجانب فقط، مضيفة أن على الرغم ارتفاع سعر التذكرة 750 دولارًا إلا أن الإقبال على العرض كان كبيراً من دول عربية وغربية كثيرة والإقبال من الأسرة المالكة فى الأردن والنمسا .

وذكرت الناقدة المسرحية أن العرض نجح نجاحًا كبيرًا أبهر الكل هذه السنة خاصة احتفالًا بمرور 150 سنة على إنشاء دار اوبرا في مصر موضحة أنه تم عمل مونتاج جديد بالأوبرا .

أشارت الناقدة المسرحية ان بعد أحداث 2011 ركدت السياحة فى مصر بشكل عام ولكن بعد هذا المهرجان اعتقد ان السياح شعروا بوجود أمن واستقرار بالبلد مما يؤدى الى ترويج السياحة بشكل جيد .

وأكدت ان بطلة العرض كانت كورية الجنسية لخبرتها والافضل هذه الفترة وليس لها معيار معين فى الاختيار.
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