Razer تكشف عن سماعات منافسة لـ airpods بسعر جنونى..صور

أطلقت شركة Razer، سماعاتها اللاسلكية الجديدة والتى تحمل إسم Hammerhead True Wireless earbuds، وهى سماعة رأس تعمل عن طريق الإتصال بالبلوتوث الجيل الخامس.





وبحسب موقع جى إسم آرينا التقنى، تأتى سماعة Hammerhead True Wireless earbuds مشابهة تمامًا لسماعات آبل الشهيرة، كما أنها تأتى مقاومة للغبار والماء.





وتعمل السماعة لمدة 3 ساعات كاملة، أما الغطاء الخاص بها يستطيع شحنها 4 شحنات كاملة ببساطة، والذى يستغرق شحنه كدة 14 ساعة.



