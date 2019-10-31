أحلى بسمة بوسيل فى الدنيا.. إطلالة جديدة لـ زوجة تامر حسنى تبرز أنوثتها

نشرت بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسنى، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تظهر فيها بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها.



وكشفت بوسيل عن تغير لون شعرها القصير، حيث علقت على الصورة قائلة: "لون شعرى كراميل"، وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية على الصورة من أبرزها "أحلى بسمة فى الدنيا"، وعلق آخر "إطلالتة رائعة وجميلة".



وكانت بسمة بوسيل نشرت صورة جديدة لها برفقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بها بـ تى شيرت باللون الأبيض والأورنج، وبنطلون جينز الذى يبرز رشاقتها.



وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للآيلينر والرموش الذى يبرز جمالهما، ووضعت أحمر شفاه باللون الأورنج.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.



