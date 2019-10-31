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منوعات

الهاتف المعجزة.. Galaxy Note 10 ينقذ سامسونج

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
هاتف سامسونج جالاكسي
هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10
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قسم المنوعات
بعد تراجع أرباح شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات في الربع الثالث من العام الحالي، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية لرقاقات الذاكرة بنسبة تصل إلى 56 %، عادت لترتفع مرة أخرى بعد إصدار أحدث هواتفها الذكية سامسونج جالاكسي نوت 10.

ووفقًا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي، فقد حققت سامسونج أرباحًا تصل إلى 26 تريليون دولار أمريكي من الإيرادات و7.78 تريليون من الأرباح التشغيلية، وذلك بعد عام من الانخفاض الكبير لها.

ومن جانبها، أوضحت الشركة أن السبب الرئيسي وراء هذا لارتفاع الهائل في المبيعات بسبب أحدث إصداراتها هاتف جالاكسي نوت 10 والذي يعتبر الأفضل من الهاتف السابق نوت 9.

يذكر أنه من المتوقع إصدار هواتف داعمة لشبكات الجيل الخامس وقابلة للطي بحلول عام 2020، والتي من المرجح أن تساعد في زيادة الأرباح للشركة.
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