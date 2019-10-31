مستثمرو أكتوبر: 2000 وظيفة شاغرة في يوم التوظيف المفتوح الأحد المقبل

أعلنت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان عن تخصيص- الأحد المقبل- الموافق 3 نوفمبر، يومًا مفتوحا لتوظيف الشباب في كافة مصانع المدينة ضمن مبادرات الجمعية في الحد من البطالة وسهولة توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.
ويعقد يوم التوظيف المفتوح بمقر لجنة التوظيف التابعة للجمعية الكائن في منطقة الحى السابع بالسادس من أكتوبر (20 د _ شارع المدينة _ المجاورة الأولى) من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
وكشف ريمون عطا الله رئيس لجنة التوظيف بجمعية مستثمرى أكتوبر، عن توفير 2000 فرصة عمل حقيقية بكافة الإمتيازات المالية والمعنوية للشباب المصرى والتي تتضمن عقد عمل وتأمينات اجتماعية ومواصلات وسكن للمغتربين وتوفير وجبات للعمال، إضافة إلى توافر حضانات لأبناء العاملات في بعض الشركات.
وتتنوع الوظائف الشاغرة التي سيتم الإعلان عنها الأحد المقبل ما بين عمال إنتاج بقطاعات مختلفة بدون خبرات براتب يتراوح ما بين 1700 – 3000 جنيه، وعمال حياكة براتب يتراوح بين 1500 – 2000 جنيه، وأمناء مخازن برواتب 2500 جنيه وعمال نظافة براتب يتراوح بين 2000- 2500 جنيه وسائقين (كلارك _ رخصة مهنية أولى ، ثانية وثالثة ) رواتب تتراوح بين 2500 – 3200 جنيه، بالإضافة إلى توافر وظائف للعديد من أصحاب المهن المختلفة أبرزها لحامين (كهرباء – أرجون- (co2 وفنيين صيانة ميكانيكية وكهربائية.