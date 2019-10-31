أزمة في الطيران.. بوينج تستدعي 50 طائرة بسبب خلل رهيب

صرحت شركة بوينج الأمريكية اليوم بأنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى خمسين من طائراتها بوينغ 37 إن جي بعد اكتشاف تشققات في هياكلها، وهو الأمر الذي يعد عيب صناعة مدمر في أن تتشقق الطائرات بهذا الكم دفعة واحدة، وفق ماذكرت صحف أمريكية.



وقال ناطق باسم الشركة، إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن أقل من خمسة في المائة منها، أي نحو خمسين طائرة تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.



وفي مطلع الشهر الجاري، أمرت إدارة الطيران الأمريكية بتفتيش طائرات «بوينغ 737 إن جي» لظهور شقوق في هياكلها بعدما رصدت بوينج المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفق ما أعلنت الوكالة الفيدرالية، وشملت الأوامر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.



ويعد النموذج إنجي، وهي اختصار لعبارة: (الجيل التالي) هو الجيل الذي يسبق طائرات ماكس الممنوعة من الطيران منذ منتصف مارس في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.

