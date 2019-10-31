Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أزمة في الطيران.. بوينج تستدعي 50 طائرة بسبب خلل رهيب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
طائرة بوينج
طائرة بوينج
Advertisements
محمد علي
صرحت شركة بوينج الأمريكية اليوم بأنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى خمسين من طائراتها بوينغ 37 إن جي بعد اكتشاف تشققات في هياكلها، وهو الأمر الذي يعد عيب صناعة مدمر في أن تتشقق الطائرات بهذا الكم دفعة واحدة، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وقال ناطق باسم الشركة، إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن أقل من خمسة في المائة منها، أي نحو خمسين طائرة تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

وفي مطلع الشهر الجاري، أمرت إدارة الطيران الأمريكية بتفتيش طائرات «بوينغ 737 إن جي» لظهور شقوق في هياكلها بعدما رصدت بوينج المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفق ما أعلنت الوكالة الفيدرالية، وشملت الأوامر 1911 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.

ويعد النموذج إنجي، وهي اختصار لعبارة: (الجيل التالي) هو الجيل الذي يسبق طائرات ماكس الممنوعة من الطيران منذ منتصف مارس في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.
Advertisements

ترشيحاتنا

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 31 - 10 -2019.. فيديو

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

اختبر قوة نظرك واعثر على الخاتم في الصورة

هنا الزاهد تسخر من زوجها أحمد فهمى.. والأخير يخرجها على إنستجرام

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القضية الفلسطينية.. كيف تناولها الإعلام العربي قديما.. صور

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد