مساكن جديدة لـ 240 أسرة بالفيوم.. تحيا مصر: 325 مليونا لإعمار 10 آلاف منزل

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون الثالث مع صندوق تحيا مصر في مجال إعادة تنمية القرى الأكثر يتوج التنسيق بين منظمات العمل المجتمعي، خاصة بعد توحيد الجهود بين الصندوق والأورمان في محال تطوير القرى الأكثر احتياجا.





سلّم صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الخميس، 240 منزلا جديدا لاأسرها في محافظة الفيوم، وذلك بعد رفع كفاءتها في إطار تسليم المرحلة الأولى من مشروع إعمار المنازل المتهالكة في ١٠٠ قرية بالتعاون مع جمعية الأورمان.جاء ذلك خلال احتفالية نظمها الصندوق بقرية بعبش المظالطي بمركز طامية، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، ومحمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان.من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية، يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الثالث مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف تامر عبد الفتاح أن أعمال رفع كفاءة المنازل تتضمن تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن آمن يوفر لهم حياة كريمة.وأشار إلى أنه تمت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل، والسيدات المعيلات.وأوضح أن الصندوق أنهى المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة، والتي تضمنت 1250 منزلا فى قرى: كلح الجبل، الرديسية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، ونجوع الشغب والدبابية والمعلا بمركز إسنا، وحاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، والرياينة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، والعليقات، وحجازة بمركز قوص بمحافظة قنا، والواقات بمركز طما، والحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وعرب العوامر بمركز أبنوب، والعفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، والروبي، والحضارة، والواسطي، والبحرين، والميمو، والست ميرة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والعواونة، وميانة، وشاويش، ومعصرة نعسان بمركز إهناسيا، وزرابي الحيبة، ونجع حمد بمركز الفشن، والشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف، والشهابية، وبعبش، وعرفة بمركز طامية، والحبون بمركز سنورس، والبرنس، فوز، ورحمي، وعزبة عاشور بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ولحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وشبراهور، وطماي الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية، والبكارشة، وكفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه بإنهاء تنفيذ البرتوكول الثالث لتطوير المنازل يصبح إجمالي تكلفة إعمار ١٠ آلاف منزل نحو ٣٢٥ مليون جنيه.يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، حيث تضمن بروتوكول التعاون الأول، والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزلا في 126 قرية، كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قرى.وقال إن محافظة الفيوم تحظى بنصيب كبير من أنشطة الجمعية والصندوق في مجالات الرعاية الصحية ورعاية المرأة المعيلة.وأضاف أن الاحتفال الرئيسي اليوم بقرية بعبش المظالطي مركز طامية يأتي كنموذج من القرى تم إعادة إعمارها ضمن 42 قرية ضمن بروتوكول التعاون الثالث، حيث يشمل رفع كفاءة 2885 منزلا موزعة على 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.