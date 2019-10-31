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حوادث

خان الأمانة.. موظف يستعين بآخر لسرقة أجهزة شركة يعمل بـ عابدين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:53 م
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
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كتب محمد صبري
استعان موظف بشركة بآخر لسرقة أجهزة من داخل الشركة التى يعمل بها فى عابدين .

تبلغ لقسم شرطة عابدين من محامى شركة للدعاية والإعلان قرر باكتشاف سرقة 3 جهاز كمبيوتر و3 جهاز لاب توب وهاتف محمول من داخل الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب تحصيل بذات الشركة وعامل بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة باسلوب " المفتاح المصطنع " واقر الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية ولطبيعة عمله بالشركة خطط لسرقة محتوياتها.

وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني حيث تمكنا من الدلوف للشركة عقب قيامه باصطناع نسخة من مفتاحها الاصلى وسرقة محتوياتها ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات .
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