65 قتيلا.. أسطوانة غاز تدمر 3 عربات بقطار في باكستان.. فيديو

وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا، وأصيب عشرات آخرين، علمًا بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، وأعلن الأطباء أنه حتى الآن تم التعرف فقط على بعض القتلى، حيث يوجد عدد كبير من الحالات لا يمكن إثبات هويتها.





وترجع تدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية في العقود القليلة الماضية، بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، حادث حريق شب بقطار في باكستان، ودمر 3 من عرباته قرب بلدة رحيم يار خان فى إقليم البنجاب جنوب باكستان.ووفقًا للبيانات الأولية، فإن سبب الحريق انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها ركاب، وكان القطار متوجها من مدينة كراتشي إلى مدينة روالبندي في باكستان.وقال وزير السكك الحديدية الباكستاني، شيخ رشيد، للقناة التلفزيونية، إن غالبية القتلى لقوا حتفهم خلال محاولتهم القفز من القطار المشتعل.