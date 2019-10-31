قنصل مصر في الإمارات يحضر مران الأهلي.. صور

حرص قنصل مصر في دولة الإمارات وائل فتحي، على حضور مران الفريق الأول الذي أقيم مساء اليوم بنادي أهلي دبي، في بداية معسكر الفريق الذي يستمر إلى الأربعاء المقبل، وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على استقبال القنصل والترحيب به.



وأدى الأهلي مرانه الأول في دبي مساء اليوم بعد ساعات من وصول البعثة التي تضم 25 لاعبا.



وكان رينيه فايلر، المدير الفني عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.

