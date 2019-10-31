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فن

صور| مروان خوري في بروفات مهرجان الموسيقى العربية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:49 م
مروان خورى
مروان خورى
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آيه عاطف
أجرى النجم اللبناني مروان خوري، اليوم الخميس، بروفة حفله الخاص، بمهرجان الموسيقي العربية في دورته الثامنة والعشرون، المقرر انطلاقها غدا حتى 12 من نفس الشهر، بعد وصوله لمصر خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يحيي مروان خوري حفل ثالث أيام المهرجان، يوم الأحد المقبل يوم 3 نوفمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويشاركه في الحفل المطربة مي فاروق وفنان الصولو جيتار وحيد ممدوح، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ويفتتح الكينج محمد منير فعاليات المهرجان، بحفلا غنائيا يوم 1 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويوم السبت 2 نوفمبر الفنان مدحت صالح، ويحيي النجم مروان خوري حفل يوم الأحد 3 نوفمبر، ويوم الاثنين 4 نوفمبر أمير الغناء العربي هاني شاكر، بينما تحيي أنغام حفل يوم الأربعاء 6 نوفمبر، والخميس 7 نوفمبر الفنان علي الحجار، والجمعة 8 نوفمبر الفنان عاصي الحلاني، والسبت 9 نوفمبر الموسيقار الكبير عمر خيرت، والأحد 10 نوفمبر النجم اللبناني وائل جسار، ويوم الاثنين 11 نوفمبر الفنانة فايا يونان، وتختتم فعاليات المهرجان النجمة السورية أصالة يوم 12 نوفمبر.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.
صور| مروان خوري في بروفات مهرجان الموسيقى العربية
صور| مروان خوري في بروفات مهرجان الموسيقى العربية
صور| مروان خوري في بروفات مهرجان الموسيقى العربية
صور| مروان خوري في بروفات مهرجان الموسيقى العربية
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