Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلا دليل.. إعلامية شهيرة تتهم درة بـ جريمة قتل على الهواء.. تفاصيل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:57 م
درة
درة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
وجهت الإعلامية منى الشاذلي اتهامات إلى الفنانة درة على الهواء مباشرة؛ مشيرة إلى أنها هي من قامت بحادث القتل في مسلسلها الجديد "بلا دليل".

ومن جانبها دافعت درة عن نفسها خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية «منى الشاذلي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مرددة: «أنتي شايفة أني أقدر أقتل حد»، منوهة بأن المسلسل يذاع لأول مرة على إحدى الفضائيات في الوقت الحالي.

تحدثت درة، عن شخصية "حبيبة" في مسلسلها الجديد بلا دليل، موضحة أن المسلسل جذبها، لانه مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها خاصة أنها محور الأحداث في المسلسل.

وأضافت أن شخصيتها في المسلسل مليئة بالتناقضات التي تجعل تجسيد الشخصية في غاية الصعوبة والمتعة في التمثيل، منوهة بأن مؤلفة المسلسل قامت بحكي المسلسل لها في خمس ساعات ووافقت بعد ذلك عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإتقان عالٍ .. أحمد صلاح حسني يقلد آل باتشينو على الهواء

الجوكر أحمد صلاح حسني .. لاعب كرة وملحن ومطرب وبطل أفلام سينمائية

منى الشاذلى: تترات المسلسلات أعظم ما قدم سيد حجاب للدراما ..فيديو

مي كساب تكشف عن سر تجسيدها دور الفتاة اللعوب في أحدث أعمالها

ترشيحاتنا

زلزال في الخليج بقوة 4.6 درجة يتأثر به سكان الإمارات

ماس كهربائي.. رامى رضوان يكشف نجاته من كارثة محققة | شاهد

تخرجت في الجامعة وعمرها 16 عاما.. ليلى عز العرب تكشف عن وظيفتها الحقيقية

قرار مفاجئ من ميتشو لـ فرجاني ساسي | تفاصيل

حسين الشحات يتلقى رسالة من المدير الفني السابق لـ العين الإماراتي.. فيديو

تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.. غسان حاصباني يكشف الحقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العمر مجرد رقم.. مسنة عمرها 100 عام تعمل 20 ساعة ويمكنها قيادة سيارة

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية