بلا دليل.. إعلامية شهيرة تتهم درة بـ جريمة قتل على الهواء.. تفاصيل

وجهت الإعلامية منى الشاذلي اتهامات إلى الفنانة درة على الهواء مباشرة؛ مشيرة إلى أنها هي من قامت بحادث القتل في مسلسلها الجديد "بلا دليل".



ومن جانبها دافعت درة عن نفسها خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية «منى الشاذلي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مرددة: «أنتي شايفة أني أقدر أقتل حد»، منوهة بأن المسلسل يذاع لأول مرة على إحدى الفضائيات في الوقت الحالي.



تحدثت درة، عن شخصية "حبيبة" في مسلسلها الجديد بلا دليل، موضحة أن المسلسل جذبها، لانه مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها خاصة أنها محور الأحداث في المسلسل.



وأضافت أن شخصيتها في المسلسل مليئة بالتناقضات التي تجعل تجسيد الشخصية في غاية الصعوبة والمتعة في التمثيل، منوهة بأن مؤلفة المسلسل قامت بحكي المسلسل لها في خمس ساعات ووافقت بعد ذلك عليه.