20 منزلًا و15 رأس ماشية بالمولود للأولى بالرعاية بالفيوم

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يرافقه محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة، بتسليم مفاتيح 20 منزلًا تم إعمارها بقرية اللواج التابعة لقرية شكشوك بمركز أبشواي، وعدد 15 رأس ماشية بالمولود، و5 أكشاك بالمستلزمات، بجانب تسليم 10 شيكات لعدد 10 فتيات يتيمات مقبلات على الزواج، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بمركز التعليم المدني بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون.



حضر الاحتفال إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وحرم سفير دولة الكويت، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والأستاذ ربيع عبد الجليل مدير فرع الجمعية بالفيوم، والمحاسب أحمد إسماعيل القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أبشواي، وحشد من المستفيدين والمستفيدات والعرائس وذويهم.



وأعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لمشاركة المواطنين فرحتهم، كما قدم شكره لسفير دولة الكويت على ما بذله من جهد ومشقة سفر لحضور تلك الاحتفالية، لافتًا إلى الروابط التاريخية الأصيلة بين الشعبين المصرى والكويتي، مؤكدًا أنهما كيان واحد لا يتجزأ بجانب بقية الدول العربية والإسلامية، كما أشاد المحافظ بالتعاون البناء والمثمر بين دولة الكويت ممثلة في سفارتها بالقاهرة من جانب والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المصري من جانب آخر، موضحًا الدور الإيجابي لجمعية الأورمان فى القطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.



وشدد محافظ الفيوم على المستفيدين والمستفيدات من تلك المشروعات بالعمل على تنمية مشروعاتهم والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الجادين منهم، كما طالب مسئولى جمعية الأورمان بمتابعة تلك المشروعات أولًا بأول، والتنسيق مع مسئولى الطب البيطري لمتابعة الماشية ورعايتها وتحصينها خلال قوافل التحصين المتنوعة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري بالفيوم.



ومن جهته أعرب سفير دولة الكويت عن بالغ سعادته لحضور تلك الفعالية، كما قدم شكره لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن أواصر المحبة بين الشعبين الكويتي والمصري تضرب بعمق داخل التاريخ، لافتًا إلى أن الكويت تحتفل فى هذه الأيام بمرور 100 عام على توطيد العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدًا على التعاون البناء بين جميع بلدان الوطن العربي، موضحًا أن دولة الكويت تقف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية المصرية بالعمل في إطار الأمن الاجتماعي والإنساني.



كما أشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن إعمار وتأهيل 20 منزلًا بقرية اللواج التابعة للوحدة المحلية بشكشوك، وتسليم عدد 15 رأس ماشية جاموس بالمولود مصاريفها بقيمة 600 جنيه شهريًا لكل رأس لمدة 6 شهور، وتسليم 5 أكشاك وشيك بقيمة 5 آلاف جنيه لتزويده بالمستلزمات للأسر الأولى بالرعاية، إضافة لعدد 10 شيكات للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهن، بجانب بعض المساعدات الأخرى، جاء من خلال التعاون بين الجمعية وسفارة دولة الكويت بالقاهرة ممثلة في السيد علي ثنيان الغانم، والشيخة مريم ناصر الصباح، وبالتنسيق مع محافظة الفيوم ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعي.