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اقتصاد

%74 نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 74.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.5% والعرب على 7.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 31.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.0 % و سجل العرب 9.0 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1979 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 520.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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