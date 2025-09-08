ميلان يسعى لتجديد عقد نجمه

يعمل نادي ميلان الإيطالي على حسم مستقبل جناحه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في استمراره لفترة أطول داخل قلعة "سان سيرو".

وكان بوليسيتش قد انضم إلى ميلان صيف 2023 قادمًا من تشيلسي مقابل 20.8 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، ونجح منذ ذلك الحين في استعادة بريقه، حيث سجل 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة خلال 103 مباريات رسمية بقميص الروسونيري.

ويمتد عقد اللاعب الحالي حتى صيف 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، توقفت مفاوضات التجديد خلال الأشهر الماضية.

ورغم ذلك، تتمسك إدارة ميلان ببقاء بوليسيتش، وتسعى لإقناعه بتوقيع عقد أفضل يمتد حتى صيف 2029، مع رفع راتبه السنوي البالغ حاليًا 4 ملايين يورو. ويُعد نجاح الفريق في العودة إلى دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري نقطة محورية في قرار اللاعب.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع حاسم بين ممثلي ميلان ووكيل بوليسيتش خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، لحسم مستقبل اللاعب.