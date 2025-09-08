أبرزها بايرن ميونخ.. مبابي: 3 أندية ألمانية حاولت التعاقد معي

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، أنه تلقى 3 عروض من الدوري الألماني في بداية مسيرته.

وقال مبابي في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “هل اتصل بي نادٍ ألماني من قبل؟ نعم، تواصلت معي أندية عديدة”.

وأضاف: “تواصل معي بايرن ميونيخ عندما كنت أصغر سناً في موناكو. كما استفسر عني دورتموند، وكذلك لايبزيج، هؤلاء هم الثلاثة الذين أتذكرهم".

وختم النجم الفرنسي: “الجميع يسأل الآن، لكن الوقت قد فات”.

يذكر أن كليان مبابي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.