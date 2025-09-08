اختبار طبي لـ مهند لاشين لحسم مشاركته مع المنتخب أمام بوركينا فاسو

يخضع مهند لاشين، لاعب وسط منتخب مصر، لاختبار طبي اليوم الأحد، لحسم موقفه من المشاركة أمام بوركينا فاسو، بعدما عاودته آلام الإصابة القديمة في الظهر عقب مواجهة إثيوبيا الأخيرة، والتي شارك خلالها كبديل في الدقيقة 63، وانتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.

وفي المقابل، تأكد غياب حمدي فتحي عن مواجهة بوركينا فاسو، بعد إصابته في وجه القدم عقب مباراة إثيوبيا، حيث خضع لفحوصات طبية وأشعة أكدت عدم جاهزيته.

وأوضح إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أن اللاعب طلب الحصول على راحة رغم محاولات الجهاز الطبي لتجهيزه للمباراة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في مواجهة قد تحسم بشكل رسمي بطاقة تأهل الفراعنة للمونديال.

وكان منتخب مصر واصل انتصاراته في التصفيات، بعدما تغلب على إثيوبيا بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتوجه إلى بوركينا فاسو عصر اليوم الأحد استعدادًا للمواجهة المرتقبة.