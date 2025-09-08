قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية: نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اختبار طبي لـ مهند لاشين لحسم مشاركته مع المنتخب أمام بوركينا فاسو

مهند لاشين
مهند لاشين
القسم الرياضي

يخضع مهند لاشين، لاعب وسط منتخب مصر، لاختبار طبي اليوم الأحد، لحسم موقفه من المشاركة أمام بوركينا فاسو، بعدما عاودته آلام الإصابة القديمة في الظهر عقب مواجهة إثيوبيا الأخيرة، والتي شارك خلالها كبديل في الدقيقة 63، وانتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.

وفي المقابل، تأكد غياب حمدي فتحي عن مواجهة بوركينا فاسو، بعد إصابته في وجه القدم عقب مباراة إثيوبيا، حيث خضع لفحوصات طبية وأشعة أكدت عدم جاهزيته.

وأوضح إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أن اللاعب طلب الحصول على راحة رغم محاولات الجهاز الطبي لتجهيزه للمباراة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في مواجهة قد تحسم بشكل رسمي بطاقة تأهل الفراعنة للمونديال.

وكان منتخب مصر واصل انتصاراته في التصفيات، بعدما تغلب على إثيوبيا بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتوجه إلى بوركينا فاسو عصر اليوم الأحد استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

مهند لاشين لاشين منتخب مصر المنتخب بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

الفنان كريم مغاوري

تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص

جامعة أسوان

انطلاق امتحانات الدور الثانى بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة أسوان

حملات مرورية

ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة فى حملات مرورية بأسوان

معارض «أهلاً مدارس»

بتخفيضات 25%.. محافظ الجيزة: افتتاح 23 معرضاً أهلاً مدارس الأربعاء المقبل لتخفيف الأعباء على المواطنين

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

