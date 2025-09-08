أحمد عبدالقادر يظهر لأول مرة اليوم في لقاء الأهلي والشباب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ظهور اللاعب أحمد عبدالقادر لأول مرة في مباريات الأهلي باللقاء الودي المقرر له أمام فريق الشباب اليوم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أحمد عبدالقادر سيظهر لأول مرة في مباريات الأهلي باللقاء الودي المقرر له أمام فريق الشباب اليوم".

ويخوض فريق الاهلى بقيادة عماد النحاس مباراة ودية اليوم، مع فريق الشباب بالنادى ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة إنبي، المقرر لها 14 سبتمبر الجاري.



وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن تأجيل التفاوض مع اللاعب أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تأجيل التفاوض مع أحمد عبد القادر لتجديد عقده".



و قال الاعلامي أحمد شوبير: ''أحمد عبد القادر أصبح لديه فرصة في المشاركة مع الفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية بقرار من عماد النحاس ووليد صلاح الدين، حد طلع قال الأهلي هيجدد له، مفيش حاجة من دي دلوقتي النادي قافل الملفات دي لحد ما يشوف مردوده مع الفريق، واللاعب نفسه مش هيجدد إلا لو ضمن إنه هيلعب وهيشارك".