أحمد حسن: الزمالك لن يجازف بمحمد شحاتة في مباراة المصري البورسعيدي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عدم مجازفة الجهاز الفني في نادي الزمالك بمشاركة محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة المصري البورسعيدي قبل التأكد من اكتمال شفائه.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الجهاز الفني للزمالك لن يجازف بمحمد شحاتة في مباراة المصري البورسعيدي قبل اكتمال شفائه".

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك في مباراة المصري كلا من أحمد ربيع، لإصابته في العضلة الضامة، محمد شحاتة، لإصابته في العضلة الخلفية.

كما يغيب محمود حمدي «الونش»، للإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة وادي دجلة الماضية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة 3 مباريات.